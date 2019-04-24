В Татарстане отмечен рост молочной продуктивности дойного стада

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). В республике в сельхозорганизациях увеличилось производство товарного молока. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ.

«В первом квартале текущего года валовой надой в сельхозформированиях республики составил 317,9 тыс. тонн молока. Это составляет 103% к показателю за соответствующий период прошлого года», – сообщил начальник отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Сирень Нигматзянов.

Также он добавил, что при этом отмечен рост молочной продуктивности дойного стада. «Средний удой от коровы за январь – март этого года составил 1372 кг, или 105% к показателю за первый квартал 2018 года», – заметил Сирень Нигматзянов.

По оперативным данным Минсельхозпрода РТ на 24 апреля, в республике валовой суточный надой составляет 3 тыс. 714,3 тонны молока или 104,2% к показателю на аналогичную дату прошлого года, объем реализованного молока – 3 тыс. 516,6 тонны (106%).

Наибольший суточный надой получен в Кукморском муниципальном районе – 272 тонны молока, на втором месте Балтасинский (240,5 тонны), на третьем – Атнинский (215,8 тонны) районы.

По молочной продуктивности КРС на первом месте Атнинский район, где надой на одну корову составляет 26,6 кг молока при среднем показателе по республике 15,8 кг. Также в тройке лидеров по этому показателю Кукморский (23,8 кг) и Мамадышский (22,3 кг) районы.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назип Хазипов, сегодня в республике средняя закупочная цена на сырое молоко на молокоперерабатывающих предприятиях составляет 24,03 рубля за кг (без учета НДС). Это на 1,53 рубля меньше максимального уровня закупочных цен, который был зафиксирован в конце прошлого года.

«В этом году введены и вводятся дополнительные мощности по переработке молока за счет модернизации перерабатывающих предприятий, и республика будет способна перерабатывать весь объем производимого сырого молока. Это значит, что у сельхозпроизводителей появится возможность реализовать продукцию тем молкомбинатам, которые будут предлагать хозяйствам более высокие закупочные цены», – считает Назип Хазипов.

По словам замминистра, производство и реализация товарного молока – важный и стабильный источник денежных доходов сельхозпроизводителей республики.

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