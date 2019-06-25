Кофе оказался эффективным средством против ожирения

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Кофеин способен стимулировать работу бурой жировой ткани и, соответственно, приводить к сжиганию калорий. Таким образом, кофе оказался потенциально эффективным средством против ожирения и диабета. К такому выводу пришли исследователи из британского Ноттингемского университета, передает Lenta.ru со ссылкой на журнал Scientific Reports.

В ходе эксперимента ученые воздействовали на культуру жировых клеток, полученных из стволовых клеток мышей, раствором кофеина. При этом увеличилось количество термогенина – белка, отвечающего за разделение процессов окисления питательных веществ и накопления энергии в клетках. Под воздействием этого вещества клеточное дыхание выделяет энергию расщепления жиров и углеводов в виде тепла.

Кроме того, медики изучили на десяти добровольцах, средний возраст которых равнялся 27 годам, воздействие чашки кофе на температуру тела. Напиток повысил температуру тела в надключичной области, которая у взрослых является основным резервуаром бурого жира. Его активность способствует улучшению метаболизма и избавлению от лишнего веса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что благодаря случайности врачи узнали о неожиданной пользе кофеина.

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