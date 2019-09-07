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Татар-информ

7 сентября 2019, 10:26

Экономика и финансыОбщество

В Татарстане ввели в эксплуатацию почти 69% запланированного жилья

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Экономика и финансыОбщество

В Татарстане ввели в эксплуатацию почти 69% запланированного жилья

Фото: Рамиль Гали/архив

На данный момент сданы 75 из 165 домов, возводимых в республике по программе соципотеки.

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). С начала года в Татарстане введено в эксплуатацию 1 млн 665 тыс. кв. метров жилья, что составляет 68,7% от плановых показателей. Об этом на совещании в Доме Правительства региона рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами республики провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«По инвестиционной программе Государственного жилищного фонда при Президенте РТ на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. метров. По состоянию на 6 сентября в органы статистики отчитались по 75 домам на 2 тыс. 720 квартир площадью 158,8 тыс. кв. метров», – отметил Фролов в своем докладе.

При этом из остальных 90 домов, возводимых в рамках программы социальной ипотеки, 18 уже построены, 20 находятся в высокой степени готовности, 33 – в средней и 19 – в низкой, отметил первый замглавы Минстроя РТ.

При этом из строящихся в Татарстане по программе многоквартирного инвестиционного жилья 52 домов 37 находятся в высокой степени готовности и 15 – в средней. Из 7 тыс. 325 индивидуальных жилых домов сданы 6 тыс. 294, добавил докладчик.

Запланированные на этот год работы по программам Фонда газификации и восстановления уличного освещения близятся к завершению. В республике построено 193,1 км трубопроводов (90%) и 39 водонапорных башен (93%), пробурено 32 скважины (97%), а также установлено 12 тыс. 224 светильника (99%).

На две трети выполнены работы по адаптации для инвалидов общеобразовательных учреждений в рамках реализации программы «Доступная среда» – они завершены в восьми школах из 12. 

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