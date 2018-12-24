Сразу пять изданий «Татмедиа» вошли в топ «Медиалогии»

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Оперативное освещение событий, нестандартная подача новостей и доверие читателей. Эти слагаемые стали причиной успеха ряда государственных СМИ Татарстана, которые попали в топ компании «Медиалогия». Об этом заявил корреспонденту ИА «Татар-информ» генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин.

«Государственные издания, телеканалы и радиокомпании, входящие в холдинг “Татмедиа“, системно наращивают аудиторию. Агентство “Татар-информ“ в очередной раз доказывает, что является одним из самых влиятельных СМИ республики, что ему доверяют читатели», – сказал Кузьмин.

По его словам, рост рейтинга портала «События», который улучшил позиции сразу на шесть пунктов, объясняется подготовкой проблемных статей, которые находят отклик у читателей.

«Газета “Челнинские известия“ традиционно сильна в Татарстане. Это уникальный случай, когда ресурс из Набережных Челнов опередил многие издания столицы Татарстана. Журналисты “Челнинских известий“ всегда находятся на острие событий, оперативно и качественно освещают мероприятия, происходящие во втором по величине городе Татарстана. В результате их читают далеко за пределами Автограда», – пояснил собеседник ИА «Татар-информ».

В рейтинг «Медиалогии» также вошли телеканалы «Татарстан 24» и «НТР – Нижнекамск». По словам Андрея Кузьмина, это свидетельствует о том, что электронные СМИ «Татмедиа» успешно конкурируют с коммерческими телекомпаниями и завоевывают доверие читателей.

Компания «Медиалогия» сегодня опубликовала топ-20 самых цитируемых СМИ Татарстана по итогам II квартала 2019 года. В медиарейтинг вошли СМИ республики, специализированные СМИ при подсчете не учитывались. При подготовке рейтинга также не бралась в расчет взаимная перекрестная цитируемость, если она носила регулярный характер.

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