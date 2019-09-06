Sntat.ru поднялся на шесть позиций в рейтинге татарстанских СМИ

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Проект информационного агентства «Татар-информ» – портал «События» поднялся на шесть позиций в медиарейтинге татарстанских СМИ за II квартал 2019 года. Об этом сообщает составившая рейтинг компания «Медиалогия».

Теперь издание с индексом цитирования 7,19 занимает 12-е место в таблице.

Само ИА «Татар-информ» по итогам II квартала 2019 года стало лидером медиарейтинга татарстанских СМИ.

При этом агентство все последние годы традиционно удерживается на верхних строчках республиканского медиарейтинга, а в 2018 году уже признавалось наиболее цитируемым СМИ Татарстана.

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