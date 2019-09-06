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Татар-информ

6 сентября 2019, 16:34

Общество

ИА «Татар-информ» стало самым цитируемым СМИ Татарстана во II квартале 2019 года

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Общество

ИА «Татар-информ» стало самым цитируемым СМИ Татарстана во II квартале 2019 года

Рейтинг медиаресурсов республики подготовлен компанией «Медиалогия».

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Информационное агентство «Татар-информ» стало лидером медиарейтинга татарстанских СМИ за II квартал 2019 года. Об этом сообщает составившая рейтинг компания «Медиалогия».

Индекс цитирования агентства равняется 326,20. Второе и третье места в рейтинге заняли интернет-ресурсы Business-gazeta.ru и Realnoevremya.ru.

«Татар-информ» все последние годы традиционно удерживается на верхних строчках республиканского медиарейтинга. По итогам 2018 года информационное агентство было признано самым цитируемым СМИ Татарстана.

«Рейтинг построен на основе базы СМИ системы “Медиалогия“, включающей более 52 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы», – отметили в подготовившей рейтинг компании. 

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