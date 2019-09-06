Минздрав РТ: Более 40% больных раком отказываются от льготных лекарств

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане около 40% больных раком отказываются от льготных лекарств. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

«41% наших онкопациентов отказываются от пакета соцуслуг. А почему? Если бы ему требовался постоянный уход, он бы ни за что не отказался. Пациенты просто забывают о своем диагнозе, думают, что заболевание отступило и не вернется», – отметила Яркаева.

«Также среди отказников 60% людей с психическими заболеваниями, много и льготников по общим заболеваниям», – добавила она.

По оценке специалистов, стоимость лечения сахарного диабета доходит до 202 тысяч рублей в год, стоимость лечения психиатрических заболеваний – до 237 тыс. рублей в год, а стоимость лечения онкологических заболеваний может доходить и до 6 млн рублей в год.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.