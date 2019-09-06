Минздрав Татарстана назвал районы-аутсайдеры с наибольшим количеством отказов от льготных лекарств

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Десять районов Татарстана попали в список аутсайдеров по числу отказников от льготных лекарств. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

«Есть районы, в которых показатели отказников выше республиканских. Это Кукморский, Зеленодольский, Бугульминский, Нурлатский, Бавлинский, Актанышский, Мамадышский, Ютазинский, Балтасинский и Алексеевский районы Татарстна», – отметила Яркаева.

В десяти районах-аутсайдерах 68-70% льготников отказываются от соцпакета. По республике в среднем 64% льготников получают единовременные денежные выплаты.

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