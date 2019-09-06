На 2% в Татарстане уменьшилось число отказников от льготных лекарств в пользу денег

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). За первую половину 2019 года 2% льготников, которые ранее отказывались от соцпакета, снова вернулись в систему получения льготных препаратов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

«По Татарстану отказников на начало 2019 года у нас было 66,14%, а на сегодня – 64%. Это говорит о том, что есть доверие населения к вашим словам, коллеги-журналисты. Спасибо! Мы с вами вместе смогли донести важность получения льготных лекарств до населения. Стоимость некоторых лекарств исчисляется тысячами и десятками тысяч рублей. В список ЖНВЛП сегодня входит почти 400 наименований, в том числе и такие лекарства, стоимость годового курса которых достигает 6 млн рублей. Лекарства по линии онкогематологии, например», – констатировала Яркаева.

По России в целом 79% льготников отказались от лекарств по соцпакету в пользу единовременных выплат, которые на сегодня составляют 863 рубля в месяц.

Для возобновления права на получение набора социальных услуг на следующий год заявления подаются в отделения Пенсионного фонда до 1 октября текущего года.

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