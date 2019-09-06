Центробанк понизил ключевую ставку до 7% впервые за пять лет

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Банк России впервые с 2014 года понизил ключевую ставку до 7% годовых. Решение о снижении на 0,25 процентного пункта было принято сегодня, 6 сентября, на заседании совета директоров ЦБ, сообщается на официальном сайте регулятора.

«Продолжается замедление инфляции. При этом инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России. Усилились риски существенного замедления мировой экономики. До конца года риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы», – сказано в сообщении.

Так, по итогам августа годовая базовая инфляция снизилась и составила 4,3%, в то время как в июле этот показатель был на уровне 4,5%. Впервые за почти два года была зафиксирована месячная дефляция, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

По прогнозу Банка России, годовая инфляция останется вблизи 4%. В случае развития ситуации в соответствии с прогнозом банка ЦБ РФ оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров – 25 октября.

Регулятор в июне и июле уже снижал ключевую ставку – также на 0,25 процентного пункта. Тогда в Центробанке уже допускали возможность дальнейшего снижения ставки, а также отмечали возможный переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

Ставка в 7% была установлена 3 марта 2014 года, но уже 28 апреля 2014-го Банк России повысил ее до 7,5%.

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