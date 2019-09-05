Росстат зафиксировал дефляцию впервые за почти два года

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). В августе впервые за почти два года Росстат зафиксировал месячную дефляцию в экономике России. Она составила 0,2%, тогда как годовая инфляция уменьшилась до 2,4%.

«В августе 2019 года по сравнению с июлем 2019 года индекс потребительских цен составил 99,8%, по сравнению с декабрем 2018 года – 102,4%», – сказано в сообщении ведомства.

До этого последний раз месячная дефляция в РФ отмечалась в сентябре 2017 года, когда цены снизились на 0,15%.

При этом за август цены на продовольственные товары снизились на 0,9%, тогда как непродовольственные товары и услуги стали дороже на 0,2%.

Среди продуктов ощутимо подешевели овощи и фрукты. В частности, помидоры стали дешевле на 24,9%, картофель – на 22,4%, морковь – на 22,2%, лук репчатый – на 20,7%, свекла – на 16,7%, виноград – на 16,0%, а огурцы – на 12,1%. Впрочем, несколько подорожали апельсины и чеснок – на 2,8% и 1,8% соответственно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минэкономразвития России ожидает дефляции в августе из-за сбора урожая.

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