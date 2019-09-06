На чемпионате России по аквабайку в Казани Татарстан представят около 15 спортсменов

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). На чемпионате России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк», который пройдет в Казани в акватории озера Нижний Кабан с 6 по 8 сентября, Татарстан представят около 15 спортсменов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель оргкомитета чемпионата Андрей Краснов.

«У Татарстана в этот раз огромная команда. Порядка 15 спортсменов из Татарстана будут выступать, может быть даже больше, поскольку регистрация проходит в течение сегодняшнего дня», — сообщил спикер.

Он добавил, что в соревнованиях примут участие спортсмены из многих городов, где представлен аквабайк, — Санкт-Петербурга, Москвы, Углича, Ярославля, Красноярска, а также Альметьевска и других.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», на протяжении соревнований все желающие могут бесплатно посетить чемпионат.

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