Ночное фристайл-шоу на озере Нижний Кабан покажут в рамках чемпионата РФ по аквабайку

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Ночное фристайл-шоу «Космическая Одиссея» пройдет 7 сентября на озере Нижний Кабан в рамках чемпионата РФ по водно-моторному спорту в классе «аквабайк». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра спорта РТ Айрат Ахмеров.

«7-го числа кульминацией вечера будет ночное фристайл-шоу под названием „Космическая Одиссея“. Начало в 19.00. Будет очень зрелищно, коллеги обещают показать свое мастерство на воде, с освещением, с подсветкой», — сообщил спикер.

Он добавил, что на протяжении всех соревнований с 6 по 8 сентября все желающие могут бесплатно посетить чемпионат в Казани.

«Площадка уникальная. Трасса будет занимать центральную часть всей акватории озера Нижний Кабан. Все мы знаем, что у нас новейшая набережная, смотреть можно будет с трех сторон вокруг озера Кабан», — уточнил Айрат Ахмеров.

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