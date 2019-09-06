Метшин осмотрел новый пристрой школы-интерната «СОлНЦе»

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин оценил новый пристрой к школе-интернату «СОлНЦе». Новый четырехэтажный блок площадью почти 2,5 тыс. кв. м. открыли 2 сентября, в День знаний, сообщает пресс-служба мэрии города.

«В вашей школе учатся продвинутые дети, которые в будущем смогут внести вклад в развитие Казани и Татарстана. Я знаю многих выпускников, которые учились в вашей школе — это все достойные уважения люди, которые добились успехов», — отметил градоначальник.

Ильсуру Метшину показали новую столовую, учебные кабинеты, актовый зал, который вмещает 135 человек. Вместе с мэром столицы Татарстана в мероприятии приняли участие первые замруководителя исполкома Казани Рустем Гафаров и Азат Нигматзянов, начальник Управления образования Ильнар Хидиятов, гендиректор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина, а также глава администрации Вахитовского и Приволжского районов города Андрей Лобов.

Школа-интернат «СОлНЦе» открылась в центре Казани в 2013 году. Сегодня здесь обучаются 135 детей. Строительство нового пристроя стартовало весной 2019 года в историческом центре на ул. К. Наджми, 18. За полгода на пустыре было возведено четырехэтажное здание площадью 2,5 тыс. кв. м.

«Остро стоял вопрос с нехваткой классов и в целом школьных площадей, оптимальным решением стало строительство нового блока. Мы счастливы, что теперь дети могут учиться в комфортных условиях», — цитирует пресс-служба слова директора школы-интерната «СОлНЦе» Павла Шмакова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что создатель и директор специализированного олимпиадно-научного центра, школы для интеллектуально увлеченных школьников «СОлНЦе» Павел Шмаков сообщил об открытии нового пристроя в соцсетях

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