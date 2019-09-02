(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани заработало новое здание школы для интеллектуально увлеченных школьников «СОлНЦе». Об этом в соцсетях сообщил создатель и директор специализированного олимпиадно-научного центра, школы для интеллектуально увлеченных школьников «СОлНЦе» Павел Шмаков.

«Сегодня принято в эксплуатацию новое здание школы СОлНЦе. Пристрой к школе “СОлНЦе” в 2 тыс. кв метров — построен», — написал Шмаков.

Новое здание ученики олимпиадно-научного центра получили спустя 6 лет после открытия школы.

«Спасибо учителям и родителям! Спасибо выпускнице Академического колледжа, помощнику Президента [РТ] Олесе Балтусовой, мэру Казани Ильсуру Метшину и Президенту Татарстана Рустаму Минниханову», — отметил Шмаков.

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