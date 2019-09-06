СМИ: Суд условно-досрочно освободил Кокорина и Мамаева

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает «Интерфакс». Информацию подтвердила адвокат Татьяна Стукалова на своей странице в Instagram.

«Отпустили», — уточнила Стукалова.

При этом, по информации ТАСС, представитель Алексеевского суда не подтвердил освобождение по УДО. Заседание еще продолжается, говорится в материале агентства.

Кокорина и Мамаева приговорили к почти трем годам колонии на двоих 8 мая. В начале октября прошлого года футболисты сначала избили у гостиницы «Пекин» водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и повредили ее автомобиль. Затем в одном из московских кафе они устроили потасовку с чиновником Минпромторга РФ Денисом Паком и гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.