Минэкономразвития РФ ожидает дефляции из-за урожая

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). Минэкономразвития России в августе из-за урожая ожидает дефляции на уровне 0,1%. Об этом пишет газета «Известия».

По мнению аналитиков ведомства, сезонное удешевление плодоовощной продукции скажется на индексе потребительских цен, несмотря на воздействие увеличения НДС на 2% в начале года.

Впрочем, эксперты сомневаются в реалистичности такого сценария. Специалисты из Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова вообще уверены, что из-за увеличения налоговой нагрузки, роста кредитования населения и ослабления рубля инфляция в ближайшие полгода составит от 4 до 6,5%.

В частности, маловероятной дефляцию делает доля импортных товаров в потребительской корзине россиян, примерно равная трети общего объема. Зарубежные продукты подорожают в случае падения курса национальной валюты.

В прошлом году Минэкономразвития также ожидало дефляции в августе, но тогда потребительские цены остались неизменными.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России за апрель незначительно снизилась годовая инфляция.

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