Нападающий «Ак Барса» о победе над «Йокеритом»: Рад первому голу

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Форвард «Ак Барса» Кирилл Петров прокомментировал победу казанцев над «Йокеритом» (5:2), ставшую для них первой в сезоне, и забитый им гол. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Рад, конечно, первому голу после возвращения в “Ак Барс“. Думаю, больше всего рада моя семья, очень переживали за меня. На предсезонке не все получалось, ничего не забил. Но суть не в этом – сезон все равно длинный, будут всякие дни: и хорошие, и плохие. Надо просто продолжать работать, и все будет нормально», – отметил хоккеист.

Кроме того, Петров рассказал об атмосфере в раздевалке команды после первой победы в сезоне: «Так мы всего два матча сыграли. Ребята все серьезно относятся, все знают, какие у нас задачи. Порадовались немного, но завтра уже будет новый день. Будем готовиться к следующему матчу».

Вспоминая свой гол, Кирилл пояснил, что поменял свое решение в ходе атаки: «Как сказал Тимур Билялов, хотел бросить в девятку, а получилось между щитков вратарю <...>. В зону вошел, мне вовремя хороший пас отдали, чуть болтанул защитника, и получился неожиданный бросок».

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