«Ак Барс» одержал первую победу в текущем сезоне КХЛ

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в столице Финляндии Хельсинки казанский «Ак Барс» обыграл «Йокерит» со счетом 5:2, уверенно доминируя на льду весь матч.

Сегодняшняя встреча была встречей двух неудачников первого тура. Финны проиграли дома омскому «Авангарду» (1:3), казанцы уступили в Москве ЦСКА (2:3). Поэтому обе команды одинаково решительно были настроены на этот матч. Что же касается состава гостей, то место Михаила Глухова в нападении и Никиты Лямкина в защите заняли соответственно Артем Михеев и Дмитрий Юдин. Ворота «Ак Барса» вновь защищал Адам Рейдеборн.

Гости попытались стазу же захватить инициативу в свои руки, ведь с учетом конца прошлого сезона «Ак Барс» проиграл уже семь матчей подряд. Однако хозяева очень быстро игру выровняли, да и удаляться казанцы снова начали, схлопотав четыре минуты штрафа в первые семь минут игры. Погасив ответный натиск финнов, к концу первого периода гости первыми реализовали свой шанс. Мудрый Данис Зарипов из угла площадки сделал идеальную передачу Станиславу Галиеву, и тот отменным кистевым броском послал шайбу впритирку с дальней штангой, 0:1. А затем отличились Галимовы: Артем бросил, Эмиль добил, 0:2. Первый период остался за гостями.

Едва начался второй период (прошло всего 32 секунды!), как счет стал 0:3. Это казанский канадец Патрис Кормье в хорошей позиции кистевым броском послал шайбу в девятку. Но через три минуты хозяева отыгрались: накоротке перехитрил Рейдеборна броском в «домик», между щитков, Антти Пильстрем, 1:3. Игра сразу оживилась. А «барсы» продолжили свой голевой задел. Теперь Кирилл Петров кистевым броском послал шайбу между щитков вратаря финнов Антти Ниеми, 1:4. Так что и второй период по праву остался за казанцами.

Третий период не изменил картину встречи. Джастин Азеведо в ходе эффектного выхода один на один сделал счет 1:5. Хозяева отыграв одну шайбу, лишь чуть-чуть поправив статистику.

В следующем туре 7 сентября казанцы сыграют в Сочи с одноименной командой.

«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) – «Ак Барс» (Казань, Россия) – 2:5 (0:2, 1:2, 1:1).

Шайбы забросили: Пильстрем (24), Эранен (57) – Галиев (16), Э.Галимов (17), Кормье (21), Петров (33), Азеведо (43).

Штраф: 8 – 12.

«Ак Барс»: Рейдеборн. Ожиганов – Викстранд, Азеведо – Кормье – Фрэттин; Юдин – Фазылзянов, Галиев – Ткачев − Зарипов; Хенкель – Журавлев, Фисенко – Основин – Лукоянов; Педан, Э. Галимов – А. Галимов – Петров; Михеев.

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