Наставник «Ак Барса» о победе над «Йокеритом»: «Рейдеборн нас подтащил в нужный момент»

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в Хельсинки над местным «Йокеритом» (5:2), отметив игру своего голкипера Адама Рейдеборна. Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Татарстана.

«Мы довольны победой, я думаю, что второй период был определяющим – мы забили голы и доиграли до победы», – подчеркнул специалист.

При этом он отдельно отметил: «Но были проблемы, все-таки “Йокерит“ тоже где-то [чуть] не забил, Адам Рейдеборн нас подтащил в нужный момент».

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