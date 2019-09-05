В селе Усады откроется новый детский сад «Айтишка»

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). 6 сентября в селе Усады Лаишевского района откроется новый детский сад «Айтишка», сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Мероприятие состоится при участии заместителя Председателя Госсовета РТ Татьяны Ларионовой, главы Лаишевского района Михаила Афанасьева, министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова, министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирека Файзуллина.

Детский сад «Айтишка» в селе Усады построен в рамках нацпроекта «Демография», он рассчитан на 260 мест, 140 из которых предназначены для детей от одного до двух лет (ясельные группы). Строительство началось осенью прошлого года, было затрачено порядка 200 млн рублей.

Село Усады входит в состав Столбищенского сельского поселения, где проживают около 16 тыс. человек. Открытие дошкольного учреждения является серьезной подвижкой в решении многолетней проблемы дефицита мест в детских садах, так как в последние годы в районе наблюдается стабильный рост рождаемости.

В целом в Лаишевском районе работает 51 образовательная организация, из них дошкольных образовательных учреждений – 23. Там воспитываются 2247 детей, что составляет 65% охвата детей дошкольным образованием.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Лаишевском районе открылся обновленный детсад «Алтынчэч».

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