В Лаишевском районе открылся обновленный детсад «Алтынчэч»

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в селе Малая Елга Лаишевского района после капремонта открылся детский сад «Алтынчэч», рассчитанный на 50 мест, сообщает пресс-служба Лаишевского района.



Открытие состоялось при участии главы Лаишевского района Михаила Афанасьева, Уполномоченного по правам ребенка в РТ Гузель Удачиной, а также воспитанников, родителей и жителей села.



В своем выступлении Михаил Афанасьев отметил, что руководство республики уделяет большое внимание образованию и будущему поколению. По его словам, ремонт в дошкольном учреждении проведен качественно и оснащен по последнему слову техники.





Гузель Удачина добавила, что сегодня приоритетом государства являются дети и подрастающее поколение. Появление таких учреждений существенно влияют и на демографическую ситуацию, и на развитие самого села в целом.



Обновленный детский сад полностью поменял свой облик: строители обновили все комнаты, коридор, крышу, окна, актовый и спортивный залы, санузлы. В новый детский сад закупили самое современное оборудование и игрушки, облагородили территорию вокруг здания, также появились площадки с резиновым покрытием и для занятий по ПДД.



Во время торжественной церемонии участникам капитального ремонта вручили награды и грамоты.

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