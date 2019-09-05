Общественная палата РТ уличила движение «Голос» в распространении фейковых жалоб

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Представители Общественной палаты РТ опровергли сообщение, опубликованное на «Карте нарушений на выборах», касающееся привлечения госслужащих к работе общественных наблюдателей Татарстана.

«Общественная палата Республики Татарстан сообщает, что размещенная в интернет-ресурсе „Карта нарушений на выборах“ информация о якобы направлении в качестве наблюдателей на избирательные участки от Общественной палаты РТ сотрудников администраций районов Казани не соответствует действительности. В числе наблюдателей от Общественной палаты РТ к выборам депутатов Госсовета Татарстана шестого созыва лиц с персональными данными, указанными в сообщении, не имеются. Таким образом, соответствующая информация полностью носит фейковый характер», — говорится в официальном сообщении организации.

«Представляется, что авторы сообщения своими действиями пытаются намеренно дискредитировать общественных наблюдателей», — уточняется в тексте заявления.

Ранее на «Карте нарушений на выборах», составленной сторонниками движения «Голос», появилось сообщение, что в Казани на выборах в Госсовет РТ в качестве наблюдателей от Общественной палаты Татарстана будут задействованы сотрудники администраций районов города.

Кроме того, в сети Интернет было размещено фото с персональными данными якобы сотрудников Администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани, якобы привлеченных к выборам. «Это часть внутреннего документа из системы электронного документооборота исполкома Казани», — утверждается на сайте «Голос» неким пользователем без подписи.

Напомним, в этом году на выборах ожидается рекордное количество наблюдателей — до 20 человек на каждом участке. Это наблюдатели от партий, кандидатов, СМИ и общественных организаций, включая Общественную палату РТ, которая направит наблюдателей на каждый из 2 тыс. 811 избирательных участков.

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