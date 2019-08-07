Татар-информ

7 августа 2019, 10:55

Политика

Общественная палата РТ организовала Открытый штаб наблюдателей на выборах в Госсовет

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Политика

Общественная палата РТ организовала Открытый штаб наблюдателей на выборах в Госсовет

Фото: архив

Орган даст объективную оценку избирательному процессу и оперативно отреагирует на возможные нарушения.

(Казань, 7 августа, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Общественная палата Республики Татарстан на предстоящих выборах в Государственный Совет РТ организует Открытый штаб наблюдателей. Об этом на заседании комиссии по правовым вопросам, общественным контролю и экспертизе рассказал председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.

«В Общественной палате республики возникла идея создать неформальный орган, не имеющий полномочий принятия обязующих решений, который бы оценивал ход избирательной кампании. Это очень важно. Мы считаем, что необходимо попытаться вместе с экспертами, политологами, учеными, представителями СМИ, партий и кандидатов обсуждать те или иные проблемы на всех этапах избирательного процесса, чтобы минимизировать критические замечания в адрес выборов», — отметил Фомин. 

По его словам, раньше, в частности на выборах Президента РФ, общественные наблюдатели в основном были сосредоточены только на работе в день голосования. Сейчас штаб наблюдателей оценит весь ход избирательного процесса: выдвижение кандидатов, распределение эфирного времени, проведение общественных мероприятий, встречи с избирателями и другое.

В рамках работы штаба будет постоянно работать горячая линия, куда сможет обратиться любой житель республики. Обращения татарстанцев будут принимать приглашенные эксперты и специалисты. Каждое из них будет проанализировано, рассказал заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин.

Он подчеркнул, что Открытый штаб проверит прозрачность выборного процесса, качество и доступность информации о выборах, законность агитационной работы кандидатов, их равный доступ ко всем формам агитации, а также соблюдение прав избирателей.

Кроме того, штаб наблюдателей оценит эффективность работы механизма «Мобильный избиратель» в Татарстане и то, насколько жители республики осведомлены о возможности отдать свой голос на выборах там, где им удобно, добавил Гафиятуллин.

В работе органа также поучаствует корпус «За чистые выборы» в Татарстане. Представители общероссийского движения планируют организовать работу ситуационного центра, обучать наблюдателей от общественных организаций, а также консультировать и оказывать юридическую помощь избирателям в день голосования на избирательных участках, отметил региональный координатор корпуса «За чистые выборы» в РТ Павел Соломонов.

Напомним, в этом году на выборах ожидается рекордное количество наблюдателей — до 20 человек на каждом участке. Это наблюдатели от партий, кандидатов, СМИ и общественных организаций, включая Общественную палату РТ, которая направит наблюдателей на каждый из 2 тыс. 811 избирательных участков.

8 сентября 2019 года пройдут выборы в Государственный Совет Республики Татарстан VI созыва. По данным на 6 августа, в Госсовет РТ баллотируются 438 кандидатов — 202 кандидата по партспискам семи допущенных к выборам избирательных объединений и 236 кандидатов-одномандатников. В этот день состоятся и довыборы около 190 местных депутатов в муниципальных образованиях республики.

В Государственный Совет Республики Татарстан VI созыва избираются 100 депутатов — 50 депутатов по единому республиканскому избирательному округу и 50 — по одномандатным избирательным округам. Правом голоса в республике обладают 2 млн 935 тыс. 411 человек.

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