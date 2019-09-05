Прямые поезда начнут ездить между Казанью и Уфой

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Между Казанью и Уфой восстановят прямое железнодорожное сообщение. Информация о возобновлении движения поездов между столицами Татарстана и Башкортостана появилась на портале ufacitynews.ru.

«С 9 декабря этого года в расписании РЖД указан такой маршрут. Ранее отсутствие прямого сообщения между Уфой и Казанью в РЖД объясняли его нерентабельностью и ограничениями инфраструктуры Горьковской железной дороги по пропуску пассажирских составов», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Пассажиры из Башкортостана смогут отправиться по нечетным дням в беспересадочных вагонах Уфа – Казань в составе поезда № 347Й сообщением Уфа – Санкт-Петербург до Ульяновска и далее в составе поезда № 125Й Самара – Казань. Из Уфы поезд отправится в 11.57 и прибудет в Казань – в 6.20.

Из столицы Татарстана пассажиры смогут уехать в Уфу по четным дням в беспересадочном вагоне поездов № 125Г Казань – Самара и № 392У Москва – Челябинск. Отправление из Казани назначено на 21.20, прибытие в Уфу – на 20.29.

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