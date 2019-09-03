В Татарстане начался месячник «Детская безопасность на железной дороге»

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане стартовал месячник «Детская безопасность на железной дороге». В связи с началом учебного года школьникам напомнят правила безопасного поведения при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Дети и подростки травмируются на железной дороге в основном из-за хождения по путям и при попытке пересечь их в неположенных местах перед приближающимся поездом. Также несовершеннолетние получают травмы от воздействия электротока при несанкционированном подъеме на железнодорожный состав», – отмечается в сообщении пресс-службы.

В период месячника в образовательные организации будут направлены электронные материалы для проведения разъяснительной работы. Пройдут также совместные с транспортной полицией рейды на станциях и перегонах ГЖД по выявлению нарушителей правил поведения на железной дороге.

В первую очередь разъяснительной и профилактической работой будут охвачены учебные заведения и учреждения дополнительного образования, расположенные вблизи железной дороги, учащиеся которых ежедневно пересекают пути по дороге на занятия и домой.

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