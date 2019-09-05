«Ревизорро» не выявил серьезных нарушений на избирательных участках в Татарстане

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Специалисты Ситуационного центра корпуса наблюдателей «За чистые выборы» проверили более 30 избирательных участков по всему Татарстану на предмет готовности к выборам 8 сентября в рамках проекта «Ревизорро» и не выявили серьезных нарушений, заявил региональный координатор корпуса «За чистые выборы» в РТ Павел Соломонов.

«По городу [Казани] 20-25 выездов было. Также в Набережные Челны, Нижнекамск, Заинский муниципальный район. Всего чуть больше 30 выездов в рамках проекта „Ревизорро“», — сказал Соломонов корреспонденту ИА «Татар-информ».

Он добавил, что избирательные участки для проверки выбирали рандомно, и в результате ни на одном из них не выявили серьезных нарушений.

«Были замечены нарушения, но нарушения несерьезного, некритического характера: у кого-то не было схем по самой организации УИКов, где-то не было списка кандидатов, списка партий. Некоторые выходили на обед, когда это не было предусмотрено. В целом можем сказать, что, действительно, подготовка к избирательному процессу на УИКах достаточно высокая», — поделился мнением Соломонов.

Напомним, что в Казани организовали региональный Ситуационный центр Корпуса наблюдателей «За чистые выборы». Его представители осуществляют мониторинг информации о ходе проведения выборов в Госсовет Татарстана VI созыва, которые состоятся 8 сентября.

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