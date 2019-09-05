В день выборов жители Казани смогут бесплатно ездить на общественном транспорте и посетить концерт

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани в день выборов в Госсовет РТ каждому проголосовавшему жителю города вручат специальный браслет «Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!», который даст право на бесплатный проезд в общественном транспорте, а также с ним можно посетить концерт около стадиона «Казань Арена». Об этом во время общения с журналистами сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«Важным и непреодолимым условием [бесплатного проезда] является то, что надо проголосовать и на избирательном участке или около него получить пригласительный билет в виде небольшого бумажного браслетика, на котором будет написано „Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!“. Этот браслетик является возможностью пройти на площадку празднования и проехать на общественном транспорте на безвозмездной основе», — сообщил спикер.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», 8 сентября концертная программа перед стадионом «Казань Арена» начнется в 14.00. Помимо различных активностей жителей города ждет выступление Гузель Уразовой, ВИА «Волга-Волга», Даны Соколовой, Дианы Арбениной и групп «Ночные снайперы» и «Любэ».

Программа завершится в 22.00 салютом. Наиболее удобной точкой для его просмотра станет основная площадка празднования перед стадионом «Казань Арена».

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