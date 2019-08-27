В Казани праздничная программа в день выборов завершится салютом

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В столице Татарстана праздничная программа в единый день голосования 8 сентября завершится в 22.00 салютом. Наиболее удобной точкой для его просмотра станет основная площадка празднования перед стадионом «Казань Арена». Об этом во время общения с журналистами сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«Все участники, те, кто придет на эту интересную праздничную программу, конечно, увидят салют. Он будет под всеми любимую мелодию, которая объединит весь Татарстан в таком едином порыве. Потому что выборы — это действительно праздник для всех нас, это главное событие в жизни общества», — сообщил спикер.

Он напомнил, что концертная программа перед стадионом «Казань Арена» начнется в 14.00. Попасть туда сможет любой проголосовавший житель Казани, который получил специальный браслет на избирательном участке.

«На площадке у „Казань Арены“ будут проходить уникальные соревнования и показательные выступления по экстремальным видам спорта, будут созданы условия для проведения интеллектуального досуга в виде „Литературного дворика“, также будут проводиться показательные соревнования по киберспорту», — уточнил Азат Абзалов.

На главной сцене в этот день выступят Гузель Уразова, ВИА «Волга-Волга», Дана Соколова, Диана Арбенина и группы «Ночные снайперы» и «Любэ».

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