Главный санитарный врач РТ привилась от гриппа на пресс-конференции в ИА «Татар-информ»

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина привилась от гриппа на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Ежегодно я прививаю всю свою семью. Я будучи беременной тоже делала прививку. Вакцина безвредна. Да, мы не говорим, что прививка защитит на сто процентов. Но даже если вдруг вы заболеете гриппом, после вакцинации он пройдёт в легкой форме», — отметила Марина Патяшина.

Всероссийская прививочная кампания стартовала 4 сентября. На сегодня в Татарстан уже поступили вакцины от гриппа для детей и взрослых.

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