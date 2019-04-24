Вакцины от гриппа для детей и взрослых поступили в Татарстан

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Вакцины от гриппа для детей и взрослых уже поступили в Татарстан. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Современная вакцинация против гриппа практически предотвращает заболеваемость гриппом. В прошлый сезон среди заболевших гриппом не было зарегистрировано ни одного привитого больного. В этом году в республику уже поступили вакцины от гриппа для населения. Мы получили около 300 тысяч доз для детского населения и около 600 тысяч — для взрослого. В этом сезоне мы планируем привить порядка двух миллионов человек», — сообщила руководитель управления.

Каждый год, по данным экспертов, гриппом заболевают около миллиарда человек, от осложнений погибают тысячи людей.

Сделать прививку от вируса можно в поликлинике, к которой прикреплён пациент.

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