Ученые объяснили трудность лечения рака поджелудочной железы

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Американские исследователи из Гарвардского, Бостонского и Пенсильванского университетов установили причину, по которой лечение рака поджелудочной железы сталкивается с трудностями. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на портал MedicalXpress.

Оказалось, что при раке поджелудочной железы опухолевые клетки проникают в находящиеся рядом кровеносные сосуды, разрушают выстилающие их клетки и заменяют их. В результате опухоль оказывается почти полностью лишена сосудов, что не позволяет лекарствам от рака достичь ее.

Подобный процесс, судя по всему, обусловлен взаимодействием между белковым рецептором ALK7 и белком Activin, содержащимся в раковых клетках поджелудочной железы.

«Наше исследование демонстрирует, что особенно важно спасать сосудистую систему перед непосредственным лечением рака поджелудочной железы», – резюмировали ученые.

Рак поджелудочной железы является одним из самых опасных онкологических заболеваний. Выживаемость через пять лет после постановки диагноза не превышает 10%. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что врачи назвали первый признак рака поджелудочной железы.

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