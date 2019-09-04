В Казанском KFC начали подавать халяльную курицу

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В одном из ресторанов сети KFC в столице Татарстана начали подавать блюда из курицы, забитой по стандартам халяль.

«У нас халяльная курица. Меню обновили недавно, на этой неделе», — сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» на горячей линии заведения.

Отметим, что пункт с халяльным блюдом работает по адресу ул. Краснококшайская, 140Б. Напомним, что ранее халяльным питанием в Казани обеспечили участников мирового чемпионата WorldSkills 2019.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.