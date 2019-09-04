Новый кампус для казанских студентов построят в Лаишевском районе

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Новый студенческий городок для учащихся казанских вузов появится в Лаишевском районе РТ возле железной дороги, рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Место строительства подобрано. <...> Скорее всего, это будет недалеко от развязки, где проходил WorldSkills и есть железная дорога», — сообщил он.

Общежитие планируют строить не рядом с Международным выставочным центром Kazan Expo, а возле железнодорожных путей, связывающих аэропорт и Казань, уточнил ректор вуза в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ».

О том, что для казанских студентов построят новый кампус, стало известно в мае этого года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.