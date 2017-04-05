Для студентов КФУ планируют построить новое общежитие более чем на 8 тыс. мест

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В столице Татарстана планируют построить новое общежитие вместимостью около 8-9 тыс. человек для студентов КФУ. Об этом в рамках встречи сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елены Шмелевой с региональными экспертами рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров.

«Сегодня проектируется общежитие примерно на 8-9 тыс. человек, которое будут строить в Казани. Это общежитие, конечно же, не будет собственностью университета, но оно будет передаваться ему на определенных условиях», — отметил спикер.

Гафуров также добавил, что татарстанские вузы очень востребованы среди абитуриентов, поэтому вопрос о строительстве новых общежитий особенно актуален.

«На сегодняшний день вузы, находящиеся в Казани и в целом в нашей республике, очень востребованы. Достаточно большое количество студентов к нам приезжает с других территорий. Соответственно, они нуждаются в месте проживания. Всегда поднимается вопрос строительства общежитий, есть отдельная программа Министерства образования и науки Российской Федерации и в то же время решение Президента республики [Рустама Минниханова]», — добавил Ильшат Гафуров.

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