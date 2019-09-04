WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

4 сентября 2019, 14:08

Здоровье и средаНаука и образование

Стал известен напиток, резко повышающий вероятность развития рака

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Здоровье и средаНаука и образование

Стал известен напиток, резко повышающий вероятность развития рака

Регулярное употребление двух и более стаканов газировки оказалось смертельно опасно.

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). У людей, выпивающих два и более стакана газировки каждый день, существенно растет риск преждевременной смерти от различных заболеваний, включая онкологические. К такому выводу пришли американские ученые, пишет «Российская газета» со ссылкой на статью в журнале JAMA Internal Medicine.

Длившееся 19 лет исследование охватило более 450 тыс. жителей десяти стран Европы. К моменту начала наблюдений подопытные не страдали ни от рака, ни от диабета, ни от болезней сердца и сосудов.

«Наши данные свидетельствуют о том, что высокий уровень сахара в крови, вызванный в том числе определенными напитками, может вызвать воспаление кишечника, изменив кишечную микробиоту и повысив восприимчивость к кишечным инфекциям», – прокомментировала достигнутые результаты одна из авторов работы – доцент кафедры медицины Университета Эмори в Атланте доктор Шарон Хореш Бергквист.

При этом издание со ссылкой на американский телеканал CNN отмечает, что другая статья медиков, основанная на сведениях о здоровье более чем 100 тыс. жителей Франции, выявила степень опасности сладких газированных напитков. Употребление даже одного маленького стаканчика сладкой газировки (примерно трети обычной банки) в день увеличивает риск развития онкологических заболеваний в целом до 18%, а рака молочной железы – до 22%.

В связи с этим врачи посоветовали любителям сладких напитков пить воду с добавлением кусочков фруктов и ягод.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученые объяснили трудность лечения рака поджелудочной железы

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