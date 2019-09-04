В Татарстане разработали туристический маршрут «По следам Вилле Хаапасало»

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане разработан новый туристический маршрут «По следам Вилле Хаапасало». Его представили в столице Финляндии Хельсинки вместе с посвященным республике фильмом финско-российского актера и продюсера, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Маршрут «включает все те региональные центры, что посетил Вилле в Татарстане во время съемок: Казань, остров-град Свияжск, Камское Устье, Тетюши, Великий Болгар, Чистополь, завод “КАМАЗ“ в Набережных Челнах, Елабуга и Лаишево», пояснили в профильном ведомстве.

Гостям мероприятия раздали карты с описанием маршрута и рекомендациями, что стоит посетить туристам из Финляндии, какие местные блюда попробовать и с кем можно пообщаться, чтобы больше узнать о Татарстане.

Презентация прошла при поддержке посольства и торгпредства России в Финляндии, а также Торгово-экономического представительства Татарстана в этой стране. Помимо сотрудников российских организаций, на встрече присутствовали представители туроператоров, местных компаний и корпораций, отправляющих своих сотрудников на отдых в Татарстан, общества «Финляндия – Россия» и других заинтересованных партнеров.

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