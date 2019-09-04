В Казани на год частично перекроют Фермское шоссе

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). В Казани завтра, 5 сентября, на длительный срок частично ограничат движение по Фермскому шоссе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Перекрыты будут проезжая часть и тротуар по Фермскому шоссе на участке от дома № 11а до улицы Тульская. Ограничение начнет действовать с 10 часов утра 5 сентября 2019 года и будет в силе почти год – до 20 августа 2020-го.

«Это связано со строительством транспортной развязки», – пояснили в Комитете внешнего благоустройства города.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в Казани временно ограничили движение по улице Торфяная.

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