В Казани временно ограничили движение по улице Торфяная

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). В Казани до 30 сентября частично ограничили движение по улице Торфяная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Из соответствующего распоряжения исполкома города следует, что движение окажется перекрыто на участке улицы Торфяная от Сибирского тракта до улицы Возвышенная.
«Ограничение связано с ремонтом улично-дорожной сети», – отмечается в сообщении пресс-службы мэрии.
Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в Казани ограничили движение по улице Центральная поселка Крутушка.