В селе Новое Сумароково Бугульминского района открылся сельский Дом культуры на сто мест

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). В селе Новое Сумароково Бугульминского района состоялось открытие сельского Дома культуры, пишет «Бугульминская газета».



Строительство культурного объекта прошло в рамках региональной программы «Культурная среда» национального проекта «Культура».





Цель проекта – повысить качество жизни россиян путем модернизации инфраструктуры и реновации учреждений культуры – от имеющих мировое значение до сельских организаций.



Руководство намерено сделать новый Дом культуры центром организации досуга населения, местом для отдыха и неформального общения, где каждый посетитель сможет провести свободное время приятно и с пользой, раскрыть свои таланты, поделиться опытом, найти собеседников и друзей. Современное здание рассчитано на сто мест. В нем располагаются клуб и библиотека.





Открытие состоялось при участии главы Бугульминского района Линара Закирова.



«Пусть новый сельский дом культуры будет местом общения, духовного воспитания, станет местом интересных встреч, как молодежи, так и пожилых жителей», – пожелал глава района.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Бугульме открылся крупнейший в районе Дворец молодежи, реконструкция в нем проводилась два года.

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