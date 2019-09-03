В Бугульме после двух лет реконструкции открылся крупнейший в районе Дворец молодежи

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В Бугульме после реконструкции открылся Дворец молодежи. Почетными гостями торжественного мероприятия стали глава Бугульминского района Линар Закиров и министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, пишет «Бугульминская газета».



Дворец молодежи – крупнейшее в районе учреждение, которое включает большой концертный зал на 700 мест, светлые просторные коридоры, комнаты для занятия творчеством по разным направлениям.



Здание было построено в 90-х годах прошлого века, почти 20 лет оно не работало. При поддержке Президента РТ Рустама Минниханова два года назад строители приступили к реконструкции учреждения.

Строители внесли изменения в конструктивную часть здания, выполнили наружные и внутренние ремонтные работы по новым техтребованиям, заменили кровлю и окна, провели монтажные работы вентиляции, а также обновили системы водоснабжения и водоотведения.



Во Дворец молодежи вернулись танцевальные коллективы и вокальные студии, в последнее время базировавшиеся в подростковых клубах. В учреждении сделан основной упор на культуру, киберспорт, театральное направление.



В обновленное здание уже «заселились» разные объединения – штаб-квартира организации «Мамочки Бугульмы», школа английского языка, театральная студия «Маска» и студия модельного агентства «Фэйшн». Дальнейшее наполнение деятельности дворца будет продолжаться. День открытых дверей для знакомства с работой учреждения состоится 5 сентября.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Бугульме после капремонта открылась одна из старейших спортивных школ республики.

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