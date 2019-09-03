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Татар-информ

4 сентября 2019, 03:27

Здоровье и среда

Нижнекамцы смогут сделать прививку от гриппа в единый день голосования

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Здоровье и среда

Нижнекамцы смогут сделать прививку от гриппа в единый день голосования

Фото: ntr-24.ru

Врачи сделают прививки всем желающим на избирательных участках.

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Мобильные бригады медиков начнут работать в единый день голосования, 8 сентября. Врачи сделают прививки всем желающим на избирательных участках, передает «НТР 24».

Со следующей недели привиться от гриппа и ОРВИ можно будет в торговых центрах города. Свыше 43 тыс. доз препарата предназначены для взрослого населения Нижнекамска и Нижнекамского района. Этого количества медикаментов достаточно для того, чтобы выполнить план по вакцинации на 50 Текущей осенью нижнекамские медики планируют привить от простудных вирусных заболеваний свыше 78 тыс. человек.

Сделать прививки жители города и района могут уже сейчас в поликлиниках по месту прописки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске вакцинация против гриппа началась уже в августе. Причиной тому стало холодное лето.

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