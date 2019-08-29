Холодное лето в Нижнекамске стало причиной ранней вакцинации против гриппа

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). В Нижнекамске стартовала прививочная кампания против гриппа. Причиной ранней вакцинации стало холодное лето, а это, по словам медиков, может спровоцировать эпидемию гриппа, передает «НТР 24».



В город поступила первая партия вакцины – а это 6 тыс. доз. Первыми прививают воспитанников детских садов.



Вакцина российского производства «Совигрипп» активно используется на протяжении нескольких последних лет. Препарат защищает сразу от нескольких штаммов вируса гриппа. Медики подчеркивают, что на сегодняшний день это самая эффективная защита от серьезного заболевания.



Прививочную кампанию завершат в ноябре. Всего в Нижнекамске планируется вакцинировать 37 тысяч детей. В их число попадут воспитанники детских садов, школьники и так называемые «неорганизованные» дети. Последние смогут сделать прививку бесплатно, обратившись к участковому педиатру.



Традиционно сезонная эпидемия гриппа наступает в декабре. До этого времени у привитых детей вырабатывается иммунитет, который сохраняется в течение года.

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