В Бугульме после капитального ремонта открылась одна из старейших спортшкол Татарстана

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В Бугульме после капитального ремонта открылась спортивная школа № 1 – одна из старейших спортивных школ Татарстана. Торжественная церемония состоялась при участии министра спорта РТ Владимира Леонова, сообщает пресс-служба ведомства.



Открытие также состоялось при участии главы Бугульминского района Линара Закирова, начальника отдела по делам молодежи, спорту и туризму Бугульминского района Ильдара Тахиятуллина и других почетных гостей.



В приветственной речи Владимир Леонов поздравил всех присутствующих с открытием обновленного объекта и выразил надежду, что в будущем школа подготовит множество чемпионов всероссийских и международных соревнований.





Глава ведомства отметил, что буквально за пять лет спортивная инфраструктура Бугульмы заметно преобразилась.



«Мы видели состояние этой школы, школы с богатой историей, хорошими традициями. Именно здесь начинались первые спортивные успехи многих бугульминцев, чьи имена сегодня гремят на весь мир», – сказал Владимир Александрович.



Глава района Линар Закиров в свою очередь подчеркнул, что в Бугульме создана прочная спортивная база, которая уже приносит свои результаты. Многие спортсмены добиваются серьезных результатов не только в республике, но и далеко за ее пределами.





В рамках открытия Владимир Леонов и Линар Закиров вручили Почетную грамоту главы Бугульминского района члену сборной команды России и Татарстана, воспитаннице отделения пауэрлифтинга Екатерине Жильцовой, а также мастеру спорта по спортивной акробатике, воспитаннице отделения пауэрлифтинга Анастасии Филатовой. Екатерина Жильцова в текущем году успешно выступила на первенстве Европы, завоевав «серебро».



В следующем году спортшкола отметит свое 60-летие. Спортсмены занимаются здесь акробатикой, прыжками на батуте, пауэрлифтингом (пауэрлифтинг, жим лежа), легкой атлетикой и велоспортом – шоссе. Общий охват занимающихся составляет более тысячи детей. С ними занимаются 34 тренера, два тренера имеют звание «Заслуженный тренер России».

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