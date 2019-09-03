В 2020 году татарстанцы смогут извещать страховую компанию о ДТП онлайн

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В середине 2020 года татарстанские автомобилисты смогут оформлять несложные дорожно-транспортные происшествия через портал госуслуг. Нововведение затронет только европротоколы, сообщили в пресс-службе Министерства информатизации и связи РТ.

«На данный момент оформление ДТП в онлайн режиме доступно на портале госуслуг для некоторых регионов. Это Москва и Московская область, а также Ленинградская область и Санкт-Петербург. С середины 2020 года эксперимент должен выйти на всю территорию России», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы министерства Анна Яковлева.

Напомним, что «разъехаться по европротоколу» автолюбители могут только при определенных условиях: в ДТП участвовали только два автомобиля, нет пострадавших, не причинен вред имуществу, кроме машин участников, а оба водителя застрахованы по ОСАГО. В таком случае водители заполняют документы для получения выплаты по ОСАГО без присутствия сотрудников ГИБДД и покидают место происшествия.

Над созданием сервиса, позволяющего оформить извещение о ДТП в электронной форме, работают Российский союз автостраховщиков, Банк России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, рассказали корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе Национального банка по РТ.

«Согласно плану работ, одобренному на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, с 1 ноября 2019 года планируется запустить сервис в пилотном режиме с базовым функционалом», — говорится в сообщении.

Однако сервис запустят только после того, как Правительство РФ примет соответствующее распоряжение.

«Ключевым вопросом для запуска сервиса является принятие распоряжение Правительства РФ о внесении изменений в перечень иных услуг, сведения о которых размещаются в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг, утвержденный распоряжением Правительства РФ N865-Р», — подчеркнули в пресс-службе Нацбанка по РТ.

В перспективе у автомобилистов появится выбор: извещать страховую компанию письменно или через Интернет, рассказал вице-президент Союза страховщиков РТ Рустем Сабиров.

«Это сделает обращение в страховую компанию более удобным, быстрым. Это движение вперед во всех отношениях», — поделился мнением Сабиров.

По словам эксперта, новая услуга не приведет к росту цен на ОСАГО. Напомним, что стоимость полисов обязательного страхования гражданской ответственности в России снизилась на 5,5%.

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