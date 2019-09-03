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Татар-информ

3 сентября 2019, 14:13

Происшествия

Стали известны подробности убийства 17-летнего подростка в центре Набережных Челнов

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Происшествия

Стали известны подробности убийства 17-летнего подростка в центре Набережных Челнов

Несколько парней и девушек стали свидетелями того, как некий мужчина в агрессивной форме общался с детьми на игровой площадке.

(Набережные Челны, 3 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Стали известны подробности убийства 17-летнего подростка в центре Набережных Челнов: как оказалось, у первокурсника местного колледжа до этого был конфликт с убийцей на детской площадке. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Как сообщил источник агентства, жертвой уличного конфликта стал студент первого курса торгово-технологического колледжа, который накануне поступил на обучение по специальности «Электромеханик холодильного и торгового оборудования». В этот день после торжественной линейки в учебном заведении он договорился встретиться с друзьями, чтобы погулять вместе и отметить начало учебного года. Сам 17-летний подросток жил в набережночелнинском поселке Сидоровка, конфликт произошел возле ДК «КАМАЗ» в Новом городе.

По данным источника, несколько парней и девушек стали свидетелями того, как некий мужчина в агрессивной форме общался с детьми на игровой площадке. Они потребовали, чтобы мужчина оставил школьников в покое. Произошла словесная перепалка. В конфликт вступил и проходивший мимо местный житель. Он тоже потребовал, чтобы мужчина отстал от детей. После чего все разошлись.

Компания продолжила гулять по проспекту Мира. Однако, как выяснилось, мужчина с детской площадки не успокоился. Он вернулся и, размахивая ножом, попытался напасть на ребят. 17-летний парень, по версии друзей, перегородил ему путь, в какой-то момент он получил удар ножом, который оказался смертельным. Медики подъехавшей «скорой помощи» ничем не смогли ему помочь. У погибшего остались мать и два брата.

Нападавший задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Им оказался 29-летний житель 23-го комплекса, ранее не судимый, нигде не работающий

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах 17-летний парень был убит 2 сентября в восемь часов вечера. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ведется расследование.

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