(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах на улице во время пьяной ссоры мужчина убил ножом 17-летнего подростка, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

«29-летний мужчина и 17-летний парень вместе выпивали на улице. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Мужчина выхватил нож, парень попытался его отобрать, но не смог. В итоге оппонент вонзил ему нож в грудь. Юноша скончался еще до приезда врачей», – рассказал источник агентства.

В МВД по РТ эту информацию подтвердили. Злоумышленник был задержан по горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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