В Татарстане сельхозпроизводители приступили к уборке рапса

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В республике хозяйства пяти районов приступили к уборке рапса. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как отметили в ведомстве, в числе первых в республике начали уборку этой ценной масличной культуры Арский, Верхнеуслонский, Менделеевский, Тетюшский и Черемшанский муниципальные районы.

«По республике уборочная площадь рапса составляет 104,6 тыс. га, на сегодня он обмолочен с 833 га. Намолочено 1 тыс. 61, 5 тонн маслосемян рапса при урожайности 12,7 ц/га», – рассказал начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков.

При этом, по его словам, в Менделеевском районе эта культура убрана с 220 га (41% к прогнозу), Черемшанском – с 400 га (34%).

«Самая большая уборочная площадь рапса в Мензелинском районе – 7 тыс. 128 га, на втором месте по этому показателю Азнакаевский район – 6 тыс. 81 га, а в трех районах посевы рапса превышают 5 тыс. га», – отметил Ирек Садыков.

По словам собеседника агентства, это Муслюмовский район – 5 тыс. 705 га, Арский – 5 тыс. 461 га и Актанышский – 5 тыс. 438 га.

Как пояснили в ведомстве, основная часть урожая рапса будет поставляться на переработку на Казанский маслоэкстракционный завод. Рапс является высокорентабельной продукцией, а рапсовое масло – экспортно ориентированной продукцией и пользуется спросом на внешних рынках.

Кроме того, рапсовый шрот и жмых – ценные кормовые добавки в рационе скота и птицы – востребованы на внутреннем рынке и активно используются в животноводстве.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в Татарстане с начала уборочных работ намолочено более 3 млн тонн зерна нового урожая.

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