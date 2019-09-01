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Татар-информ

1 сентября 2019, 16:03

Сельское хозяйство

В Татарстане с начала уборочных работ намолочено 3 млн тонн зерна нового урожая

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Сельское хозяйство

В Татарстане с начала уборочных работ намолочено 3 млн тонн зерна нового урожая

В Арском и Черемшанском муниципальных районах республики приступили к уборке рапса.

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). В Республике Татарстан с начала уборочной кампании-2019 собрано свыше 3 миллионов тонн зерна нового урожая.

Согласно оперативным данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, на 1 сентября в республике зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 1 млн 017,0 тыс. га (72% к прогнозу), намолочено 3 млн 077,1 тыс. тонн зерна. В том числе яровой пшеницы – 449 тыс. тонн, озимой пшеницы – 771,6 тыс. тонн, ячменя – 1 млн 348,6 тыс. тонн.

По республике средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет на сегодня 30,3 ц/га, что выше показателя на аналогичную дату прошлого года на 4,2 ц/га.

В четырех из 16 муниципальных районов, где имеются плантации сахарной свеклы, идет уборка корнеплодов. Это Заинский, Нурлатский, Сармановский и Тукаевский районы.

На 1 сентября сахарная свёкла выкопана с 2,1 тыс. га (3,2% к прогнозу), накопано 86,2 тыс. тонн. Урожайность этой культуры составляет 415 ц/га против 402,5 ц/га на аналогичную дату прошлого года.

В Арском и Черемшанском муниципальных районах приступили к уборке рапса. В первом из них эта масличная культура обмолочена с 210 га, намолочено 250 тонн рапса, урожайность 11,9 ц/га, в другом – с 400 га, намолочено 520 тонн при урожайности 13,0 ц/га.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в республике параллельно с уборкой урожая идет сев озимых культур.

По данным профильного министерства, на сегодня осенний сев проведен на 312,1 тыс. га, или на 57,7% площадей, отведенных под озимые культуры. При этом озимой пшеницей засеяно 208 тыс. га, озимой рожью – 100,7 тыс. га. 

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