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Татар-информ

3 сентября 2019, 09:28

Культура

Татарстанцы покажут на фестивале «Театральное Приволжье» спектакли «Жил-был Пес» и «Парковка»

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Культура

Татарстанцы покажут на фестивале «Театральное Приволжье» спектакли «Жил-был Пес» и «Парковка»

Фото: Михаил Захаров/архив

На сегодняшний день Татарстан представляют школьная театральная студия «РИФ» из Набережных Челнов и студенты актерского мастерства.

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). На окружном этапе фестиваля «Театральное Приволжье» татарстанцы представят спектакль «Жил-был Пес» и спектакль «Парковка», сообщают организаторы.

Продолжается окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье». Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что постановка «Парковка» прошла во второй этап первого регионального конкурса Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье» и стала фаворитом как единственная студенческая постановка.

Татарстан на данном этапе представляют школьная театральная студия «РИФ» из Набережных Челнов и студенты третьего курса актерского мастерства при театре имени Г. Камала из Казани.

По словам руководителя студии «РИФ» Галины Ивановой, ребята сами выбрали спектакль по пьесе Георгия Хугаева «Черная бурка». Финал в спектакле остается открытым, чтобы зритель сам смог ответить на вопросы о смысле бытия.

По словам режиссера спектакля «Парковка» Олега Кинзягулова, одноименная пьеса Сюмбель Гафаровой основана на религиозных представлениях о конце света. Спектакль рассказывает о главной героине по имени Фатыма, которая работает учителем. Она сталкивается, как ей кажется, с бесчеловечностью — местные жители занимают место на парковке обычным ведром. В итоге автостоянка становится камнем преткновения всех героев спектакля.

Окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье» закончится 31 октября. Победители получат памятные знаки и целевые гранты на постановку нового спектакля: за первое место — 200 тыс. рублей, за второе место — 140 тыс. рублей, за третье — 100 тыс. рублей.

Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

 

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